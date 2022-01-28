Германия запретила немецкому дипломату помогать «Северному потоку-2»

Министерство иностранных дел Германии запретило бывшему послу в Саудовской Аравии Дитеру Вальтеру Халлеру войти в состав топ-менеджеров Gas for Europe. Эта недавно созданная компания является 100-процентной «дочкой» оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, который, в свою очередь, принадлежит «Газпрому», и должна заниматься эксплуатацией газопровода на территории ФРГ. О принятом решении сообщает издание Zeit.

По данным журналистов, немецкий дипломат на пенсии фактически возглавил наблюдательный совет компании и подал запрос еще в декабре. Однако после месячной проверки ведомство заблокировало его кандидатуру. Скорее всего, Халлеру придется покинуть пост, однако добиться от него комментариев издание не смогло.

Основанием для отказа стал вывод, что деятельность Халлера на этом посту касается служебных интересов. Фактически речь идет о том, что дипломат мог бы использовать свое влияние, чтобы помочь Gas for Europe добиться сертификации газопровода.

Об учреждении Gas for Europe GmbH оператор Nord Stream 2 AG сообщил в среду, 26 января. Предполагается, что компания станет распоряжаться 54 километрами «Северного потока-2» в территориальных водах Германии и на береговых объектах в городе Любмин.

С помощью передачи немецкой части «Северного потока-2» Nord Stream-2 старается исполнить требования европейского газового законодательства, которое предусматривает независимость поставщика от оператора маршрута. Каким образом Gas for Europe, полностью принадлежащая России, сможет считаться независимой компанией, в операторе не объясняют. Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко назвал такую идею трюком и манипуляцией. Он призвал немецких регуляторов не поддаваться на эту уловку.

Если бы назначение Халлера состоялось, оно стало бы не первым случаем приглашения европейских чиновников на руководящие должности в крупных российских компаниях. Например, в совет директоров «Роснефти» входят бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Кроме того, бывший кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров «Зарубежнефти» и «Сибура».

