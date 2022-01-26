Оператор «Северного потока-2» выполнил условия для сертификации в Германии

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG учредил дочернюю компанию Gas for Europe GmbH для германского участка газопровода, об этом сообщается на его сайте.

В заявлении, опубликованном Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA) в ноябре 2021 года, отмечается, что это необходимое условие для сертификации в ФРГ в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве.

Gas for Europe GmbH станет владельцем и оператором 54 километров «Северного потока-2», которые располагаются в территориальных водах Германии, а также площадки береговых объектов в городе Любмин. Головной офис расположен в немецком городе Шверин.

«Теперь компания Gas for Europe GmbH направит все свои усилия на выполнение необходимых требований для продвижения процедуры сертификации», — заявили в новой компании.

Газопровод «Северный поток-2» полностью достроен и подготовлен к эксплуатации к концу прошлого года. В настоящее время он находится на стадии сертификации, в рамках которой Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) проверяет его на соответствие Газовой директиве ЕС. Самым ранним сроком запуска поставок по новому маршруту называют вторую половину 2022 года, однако эксперты не исключают, что процесс затянется. Кроме того, в Европе обещают полностью закрыть проект, в случае если вторжение на Украину все-таки произойдет.

