Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Оператор «Северного потока-2» выполнил условия для сертификации в Германии

Nord Stream 2 AG учредила дочернюю компанию для германского участка «Северного потока-2»

Фото: @NSP2_Rossiya

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG учредил дочернюю компанию Gas for Europe GmbH для германского участка газопровода, об этом сообщается на его сайте.

В заявлении, опубликованном Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA) в ноябре 2021 года, отмечается, что это необходимое условие для сертификации в ФРГ в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве.

Материалы по теме:
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам. Чем это грозит России через несколько лет?
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.Чем это грозит России через несколько лет?
17 ноября
Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря
Одиссея «Академика Черского»«Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря
20 января

Gas for Europe GmbH станет владельцем и оператором 54 километров «Северного потока-2», которые располагаются в территориальных водах Германии, а также площадки береговых объектов в городе Любмин. Головной офис расположен в немецком городе Шверин.

«Теперь компания Gas for Europe GmbH направит все свои усилия на выполнение необходимых требований для продвижения процедуры сертификации», — заявили в новой компании.

Газопровод «Северный поток-2» полностью достроен и подготовлен к эксплуатации к концу прошлого года. В настоящее время он находится на стадии сертификации, в рамках которой Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) проверяет его на соответствие Газовой директиве ЕС. Самым ранним сроком запуска поставок по новому маршруту называют вторую половину 2022 года, однако эксперты не исключают, что процесс затянется. Кроме того, в Европе обещают полностью закрыть проект, в случае если вторжение на Украину все-таки произойдет.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден «благословил» ответ США России на предложения безопасности
В НАТО ответили на предложения России по безопасности
В России повысили цены на крепкий алкоголь
Оператор «Северного потока-2» выполнил условия для сертификации в Германии
В Китае заявили о появлении нового коронавируса
Генсек НАТО заявил об ухудшении ситуации на Украине
В Apple забили тревогу после угроз в адрес гендиректора Тима Кука
У банков Европы запросили отчет о готовности к санкциям против России
Россия отказалась принимать ответ США на предложенные ею гарантии безопасности
В НАТО заявили о серьезных разногласиях с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter