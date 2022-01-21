Запуск «Северного потока-2» в 2022 году поставили под сомнение

«Северный поток-2» может начать работу позже, чем предполагалось. Запуск проекта в 2022 году в разговоре с РИА Новости поставил под сомнение директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Вряд ли у кого-то сейчас есть уверенность, что проект обязательно будет запущен в 2022 году, хотя еще какое-то время назад казалось, что газопровод в самое ближайшее время заработает», — отметил эксперт.

Маринченко пояснил, что негативно сказаться на перспективах проекта может политика. «Сильный рост геополитической напряженности в последние один-два месяца тоже может негативно сказаться на перспективах проекта — особенно если Германия начнет относится к нему с большим скептицизмом», — заметил эксперт.

Глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохен Хоманн в середине декабря заявил, что ожидает решения по «Северному потоку-2» не ранее начала второй половины 2022 года. Притом с технической точки зрения газопровод полностью готов к эксплуатации, речь идет о вопросе сертификации проекта.