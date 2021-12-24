Бывший премьер-министр Франции стал директором в российской компании

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров российской нефтегазохимической компании «СИБУР Холдинг», указано на сайте компании. Фийон стал независимым директором, выполняющим функции контроля.

Фийон вошел в комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям и комитет по устойчивому развитию. «Господин Фийон не только управленец высочайшего уровня, но и последовательный сторонник продвижения повестки устойчивого развития, важности переработки и повторного использования сырья. Опыт господина Фийона, его обширные знания в области управления, экономики и бизнес-процессов помогут компании при продвижении ESG-инициатив», — сказали «Интерфаксу» представители «СИБУРа». Экс-премьер Франции также состоит в совете директоров «Зарубежнефти» как представитель России.

Фийона включили в число кандидатов еще 18 ноября, но компания решила сообщить об этом 22 декабря, одновременно с раскрытием нового состава совета. В числе директоров оказались также председатель правления «СОГАЗа» Антон Устинов и гендиректор «ТАИФа» Альберт Шигабутдинов. В новом составе совета директоров не оказалось акционера «СИБУРа» Кирилла Шамалова и независимого директора Андрея Верникова. Кроме того, скончался директор Владимир Разумов. Крупнейший акционер холдинга Леонид Михельсон имеет 31 процент акций в «СИБУРе», член совета директоров «НОВАТЭКа» Геннадий Тимченко — 14,45 процента, доли китайских Sinopec и Фонда Шелкового пути — 8,5 процента, «СОГАЗа» — 10,625 процента, действующий и бывший топ-менеджмент —12,325 процента, а также акционеры «ТАИФа» — 15 процентов.

В декабре компания сообщила, что совместно с сотовым оператором «МегаФон» запустит в России частную беспроводную LTE-сеть к 2024 году. По словам исполнительного директора Василия Номоконова, сотрудничество с «МегаФоном» позволит получить самую большую частную сеть в стране. Она позволит обеспечить улучшенное управление производственными процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленностей.

