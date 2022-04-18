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Германия раскрыла планы об отказе от российского газа

Вице-канцлер Хабек опроверг планы ФРГ добывать сланцевый газ и отказаться от газа России
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Christian Mang / Reuters

Министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью Frankfurter Allgemeine раскрыл планы страны о добыче сланцевого газа и об отказе от российского газа. Его слова приводит РИА Новости.

Хабек опроверг планы Германии добывать сланцевый газ, поскольку это повлечет за собой негативные последствия для экологии страны. По этой причине Берлин не готов оперативно отказаться от газа России.

«Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии», — объяснил политик.

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Министр добавил, что Германия обладает крупными запасами сланцевого газа, однако для его добычи требуется осуществить гидроразрыв пласта. Разработка месторождений и получение разрешений на эту деятельность займет годы, уверен он.

«Это сложно в соответствии с законом о водных ресурсах, поскольку такой способ добычи может иметь негативные последствия для окружающей среды. Сейчас у нас нет предприятий, желающих заниматься этим», — заключил Хабек.

Ранее Хабек заявил об угрозе для социального мира при отказе от газа из России. При этом он отметил, что Германия «очень хорошо продвинулась вперед».

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Марина Совина
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