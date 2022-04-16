В Германии заявили об угрозе для социального мира при отказе от газа из России

Вице-канцлер ФРГ Хабек: эмбарго на российский газ поставило бы под угрозу «социальный мир»

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что немедленный отказ от поставок российского газа поставил бы под угрозу «социальный мир» в Германии. Об этом он рассказал в интервью медиагруппе «Функе», передает ТАСС.

По его словам, Берлину следует действовать осмотрительно, тщательно подготавливать шаги и быть в состоянии их придерживаться, если он хочет навредить России. Помимо этого, Хабек отметил, что Германия работает над достижением независимости от поставок энергоресурсов из России. Он добавил, что ФРГ «очень хорошо продвинулась вперед».

Немецкий политик также добавил, что в стране интенсивно строятся терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ). При этом он выразил сомнения в целесообразности добычи сланцевого газа в самой Германии методом фрекинга.

Ранее Хабек призвал немцев экономить электроэнергию уже сейчас и бросить машины, чтобы сократить зависимость от российского топлива. «Мы можем стать более независимыми от российского импорта только в том случае, если будем рассматривать это как большой совместный проект», — сказал он.

