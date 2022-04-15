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Немцев призвали экономить электричество и бросить машины

Министр экономики ФРГ Хабек призвал немцев экономить электроэнергию

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал немцев экономить электроэнергию уже сейчас и бросить машины, чтобы сократить зависимости от российского топлива. Крупнейшая экономика Европы пытается любыми способами сократить импорт из России, сообщает Reuters.

«Мы можем стать более независимыми от российского импорта только в том случае, если будем рассматривать это как большой совместный проект», — сказал он.

Министр связал снижение зависимости от российских энергоресурсов с защитой природы, отметив, что вместо автомобилей граждане могут передвигаться на велосипедах или поездах. По его словам, каждый километр, который немцы проезжают не на машинах, помогает упростить отказ от российских энергоносителей. Вице-канцлер заявил, что можно снизить индивидуальное потребление энергии на 10 процентов, и обратился к работодателям с предложением перевести сотрудников на удаленную работу по мере возможностей. Хабек предложил тем, кто хочет, начать с одного или двух дней дистанционной работы.

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Ранее Хабек говорил, что из-за роста цен на энергоресурсы Германия столкнулась с «новой бедностью». «Мы переживаем новую бедность в Германии из-за высоких цен на энергию, либо мы столкнемся с этим», — сказал он. Министр заметил, что часть населения уже не нужно призывать экономить энергию, поскольку уже сейчас эти люди уверены, что «тратят лишние киловатты». Еще он допустил, что отказ от газа из России поставит крест на процветании Германии. Министр заявил, что в стране нет инфраструктуры для импорта энергоносителей другими способами.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о переводе расчетов за поставки газа в недружественные страны в рубли. По его словам, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, включая доллар и евро.

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Платон Щукин
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