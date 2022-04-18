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Немецкие профсоюзы выступили против отказа от российского газа

Профсоюзы ФРГ заявили о тяжелых последствиях для страны в случае отказа от газа из России

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Профсоюзы Германии обратились к властям с призывом выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта природного газа из России. Об этом сообщает «Интерфакс».

В совместном сообщении «Объединения немецких профсоюзов» и «Немецкой Ассоциации работодателей» отмечается, что подобный бойкот российских энергоносителей приведет к тяжелым для страны последствиям. В частности, они предупредили о возможном сокращении производства, закрытии предприятий и дальнейшей деиндустриализации.

Ранее министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не готов оперативно отказаться от газа России. «Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии», — объяснил он.

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Ксения Назарова
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