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Стало известно о расколе внутри Евросоюза из-за санкций против российской нефти

Газета El Pais заявила о риске раскола в ЕС из-за санкций против нефти России

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Европейский союз рискует расколоться из-за дискуссии по санкциям против закупок нефти у России. Об этом пишет испанская газета El Pais.

В материале издания сообщается, что проблемы с эмбарго на российские ресурсы начались в четвертом раунде переговоров по рестрикциям, когда речь зашла о прекращении поставок угля. Однако эти санкции были приняты единогласно, что, по словам источников El Pais в ЕС, символично открыло путь к последующим санкциям против энергоносителей.

Отмечается, что страны ЕС планируют ввести запрет не только на поставки угля, нефти и газа, но и ядерного топлива. При этом санкции против российского газа окажутся самыми болезненными для Евросоюза, поскольку от него зависят многие страны объединения. Однако и ограничения на поставки нефти вызывают возмущения у стран, которым выгодно закупать этот ресурс у РФ.

Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон рассказал о наличии у Европы плана по замещению импортируемого из России газа объемом в 155 миллиардов кубометров, однако в случае прекращения поставок необходимо принять исключительные меры.

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Николай Чигасов
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