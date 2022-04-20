Турция задумала заменить российский газ поставками из США

Турция будет покупать СПГ у США для снижения зависимости от российского газа

Турция и немецкий Deutsche Bank находятся на завершающей стадии переговоров о кредите в размере миллиарда евро для финансирования закупок сжиженного природного газа (СПГ). Альтернативные источники энергоресурсов, по задумке, должны снизить зависимость страны от российского импорта, сообщает Bloomberg.

Государственный оператор газопровода Botas будет использовать деньги для покупки СПГ у производителей в США и у трейдеров в Европе. Сделка станет первым кредитором для компании на импорт СПГ. Этот прецедент создаст возможность для заключения аналогичных сделок, которые позволят Botas диверсифицировать поставки. Сейчас большая часть импорта газа в Турцию приходится на Россию и Иран.

Источники Bloomberg сообщили, что кредит, гарантированный министерством финансов и казначейства Турции, будет иметь срок погашения до пяти лет и может быть удвоен в размере. Сумма кредита сможет обеспечить покупку около миллиарда кубометров газа при текущих ценах на СПГ. Такой объем составляет лишь небольшую долю от потребления Турции — в 2021 году страна использовала 61 миллиард кубометров газа. Однако, согласно задумке, последующие сделки помогут Турции финансировать более дорогостоящие закупки СПГ и заменить часть российского газа, которая сейчас удовлетворяет более половины потребностей Турции в газе.

Анкара воздержалась от санкций против Москвы после начала Россией спецоперации на территории Украины. Тем не менее, Botas сильно пострадала от роста мировых цен на газ из-за всплеска потребления после пандемии, а на фоне конфликта на территории Украины счета за импорт газа выросли еще больше. При этом компания не может переложить возросшие расходы на потребителей, так как правительство пытается справиться с рекордной за 20 лет инфляцией.

Ранее в апреле о намерении Германии полностью отказаться от российских энергоносителей сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Об отсутствии потребности в российском газе также заявил президент Франции Эммануэль Макрон, а министр экономики и финансов страны Брюно ле Мэр рассказал, что Франция пытается убедить партнеров по ЕС ввести эмбарго на поставки нефти из России.