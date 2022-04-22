Британия временно продолжит платить за газ через попавший под санкции банк

Власти Великобритании продлили возможность платежей за газ «Газпромбанку» до 31 мая

Британия временно продолжить платить за газ через попавший под санкции «Газпромбанк». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI).

Известно, что возможность платежей в адрес «Газпромбанка» или его «дочек» в рамках контрактов на поставку газа в Евросоюз продлили до 31 мая 2022 года. Лицензия распространяется на обслуживание контрактов, подписанных до даты ее вступления в силу (21 апреля), сообщило OFSI.

Власти Великобритании ввели санкции против «Газпромбанка» и еще нескольких российских банков 24 марта. Активы компаний в стране заморозили.