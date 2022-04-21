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Европейская страна отказалась от российской нефти

Австрийская компания OMV отказалась в марте от российской нефти

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Австрийская OMV заявила о прекращении импорта и переработки российской нефти. Представитель компании указал, что доля российского сырья в стране и без того была небольшой, поэтому после отказа нефть удалось безболезненно заменить с помощью других поставщиков, сообщает ТАСС.

По данным статистического ведомства европейской страны, в 2021 году из 596 тысяч тонн нефти, поставленной из-за рубежа, на долю российской пришлось 7,8 процента. Важнейшим партнером Австрии в нефтяной сфере является Казахстан, отвечающий за 80 процентов импорта. Больше России нефти в страну поставляли также Ливия и Ирак.

Иная ситуация сложилась с газом. Зависимость Австрии от поставок «Газпрома» превышает 80 процентов, поэтому Вена исключает возможность газового эмбарго России в ближайшее время.

Накануне, 20 апреля, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин поставил своей целью отказ от российских энергоносителей. По ее словам, власти Германии признают, что допустили ошибку, укрепляя энергетические связи с Россией.

Отказ от потребления газа будет происходить по общеевропейскому графику. Кроме того, к концу лета Германии будет не нужен российский уголь, а потребление нефти сократится наполовину.

Brent от TradingView
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Платон Щукин
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