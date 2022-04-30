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Евросоюз захотел отказаться от российской нефти до конца года

Bloomberg: Евросоюз планируется постепенно отказаться от нефти из РФ

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Евросоюз хочет до конца года отказаться от закупок российской нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, ЕС планируется отказываться от нефти из РФ постепенно. На следующей неделе может быть утвержден шестой пакет санкций против Москвы. Брюссель также намерен добиться того, что еще больше российских банков будут отключены от системы SWIFT.

Ранее The New York Times сообщила о поэтапном запрете на импорт российской нефти в страны Евросоюза, который может вступить в силу уже в начале мая. По данным источников газеты, переговоры об этом проходили между членами ЕС в последние несколько дней.

Между тем Германия поддержала запрет на импорт еще одного ресурса из России — урана и других компонентов для работы атомных электростанций.

Запад запустил политику санкций в отношении России после того, как 24 февраля президент Владимир Путин начал специальную военную операцию на территории Украины.

Алевтина Запольская
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