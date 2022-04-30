Германия поддержала запрет на импорт еще одного ресурса из России

Politico: Германия поддержала санкции в отношении поставок урана из России

Германия поддержала требования ввести санкции на импорт урана и других компонентов для работы атомных электростанций из России. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов Европейского союза (ЕС).

Запрет на поставки этого ресурса может ударить по ядерной энергетике в ФРГ и скажется на реализации новых проектов в Западной Европе, пишет издание.

Посол Германии в среду объявил о новой позиции Берлина, заявив, что они не только согласны с нефтяными санкциями, но и активно поддерживают поэтапный отказ от нефти, а не просто ограничение цен, а также запрет на российский уран дипломат Европейского союза

Газета пишет, что с подобной инициативой выступили Польша и страны Балтии. Санкции в отношении российской атомной промышленности также обсуждались с послами Евросоюза и Еврокомиссией ранее на этой неделе.

20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин поставил своей целью отказ от российских энергоносителей. По ее словам, власти Германии признают, что допустили ошибку, укрепляя энергетические связи с Россией. Бербок отметила, что к концу года использование угля из России будет «на уровне нуля». Отказ от газа будет происходить согласно общему европейскому графику.

Топлива для реакторов в ФРГ хватит до конца года

Politico отмечает, что Германия, как экономический центр Евросоюза, с большой долей вероятности примет решение о санкциях против ядерной энергетики, с аналогичной инициативой выступают многие депутаты Европарламента.

Издание пишет, что немецкие операторы закупили достаточное количество урановых топливных стержней, чтобы их хватило на функционирование АЭС до конца 2022 года. Берлин не исключил продление поставок до марта 2023 года, однако в дальнейшем реакторам понадобятся новые топливные элементы.

Россия является вторым по величине поставщиком урана в Европейский союз, но в настоящее время идет поиск альтернативных каналов импорта, отмечает газета со ссылкой на Ассоциацию атомной промышленности Kerntechnik Deutschland (KernD). При возможности закупок вне обычного многолетнего цикла встает вопрос в стоимости этого ресурса.

Ранее колумнист Spiegel Александр Нойбахер выразил мнение, что сохранение трех оставшихся в Германии атомных электростанций может помочь Берлину смягчить последствия отказа от российского газа. Журналист отметил, что ранее власти ФРГ сообщили о планах избавиться от трех последних действующих атомных электростанций «Изар 2», «Неккарвестхайм 2» и «Эмсланд». По его мнению, в нынешней ситуации останавливать работу АЭС не стоит — в этом случае страну можно будет сравнить с избавляющимся от последнего куска хлеба голодающим.

Поэтапный запрет российской нефти в Европе

Издание The New York Times (NYT) 29 апреля сообщило о вероятном поэтапном запрете на импорт российской нефти в страны Евросоюза, который может вступить в силу уже в начале мая.

Источники отметили, что переговоры относительно возможного запрета проходили между членами ЕС в последние несколько дней. Ожидается, что они будут продолжены в выходные, 30 апреля и 1 мая, с тем чтобы подготовить окончательное решение к началу рабочей недели.

27 апреля Bloomberg писал, что Брюссель ведет работу над формированием шестого пакета антироссийских санкций. По их словам, консультации государств-членов объединения состоятся в ближайшие несколько дней. Они также предположили, что официальные положения рестрикций могут быть опубликованы уже на следующей неделе. Однако у членов ЕС нет единой позиции по поводу ограничений на поставки российской нефти.

Германия пообещала поддержать санкции, которые запретят поставки российской нефти в страны Европейского союза, если они будут вводиться постепенно.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил против введения эмбарго на российские энергоносители. Генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна EON Леонард Бирнбаум также высказался против отказа от российского газа, так как это повлечет негативные последствия не только для Германии, но и для всего Евросоюза.