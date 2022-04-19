Отказ от российского газа назвали угрозой для Европы

Глава EON Бирнбаум заявил о возможном расколе в ЕС из-за эмбарго на российский газ

Генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна EON Леонард Бирнбаум высказался против эмбарго на поставки российского газа, так как это повлечет негативные последствия не только для Германии, но и для всего Евросоюза (ЕС). Об этом предприниматель сообщил в интервью Handelsblatt.

«Если мы думаем, что сможем обеспечить поставки в Германию, не заботясь при этом о других странах, то это приведет к расколу в ЕС. Мы не должны относиться к этому как к национальному вопросу», — заявил глава EON и назвал немедленный отказ от российского газа неправильным решением, так как оно представляет угрозу для всего Евросоюза. «Не только Германия сильно пострадала бы от такого шага, вся Европа столкнулась бы с огромной проблемой. Например, Словакия полностью зависит от российского газа, а такие страны, как Чехия и Австрия, теперь получают большую часть своего природного газа из России», — объяснил Бирнбаум.

Энергоснабжение Евросоюза глава компании назвал недостаточно надежным — Германии, по словам Бирнбаума, пришлось «на горьком опыте» убедиться, что безопасности поставок не уделяется должного внимания. При этом EON готовится к сценарию, при котором поставки будут прекращены по инициативе России. Бирнбаум подчеркнул, что сейчас планы на случай непредвиденных обстоятельств разрабатываются на национальном уровне, но их также необходимо согласовать на уровне Евросоюза.

По оценкам Бирнбаума, Германия сможет стать независимой от российских энергоресурсов в течение трех лет. Существенную роль в этом может сыграть энергетический переход: глава EON рассчитывает, что в долгосрочной перспективе электричество для потребителей станет дешевле благодаря солнечной и ветровой энергии.

19 апреля министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр рассказал, что страна пытается убедить партнеров по ЕС ввести эмбарго на поставки нефти из России. Политик подчеркнул, что такая мера является необходимостью, так как ударит по финансированию военных действий России на территории Украины.