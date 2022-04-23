Экс-канцлер ФРГ осудил введение эмбарго на российский газ

Экс-канцлер ФРГ Шредер осудил введение эмбарго на российские энергоносители

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил против введения эмбарго на российские энергоносители. Об этом он заявил в интервью изданию New York Times.

Шредер заявил, что Россия не остановит поставки газа. «Этого не произойдет», — ответил он на соответствующий вопрос. В противном случае экс-канцлер намерен «сложить полномочия», однако он не уточнил, какие должности имеет в виду. Кроме того Шредер осудил введение эмбарго на российские энергоносители.

«В целом, начиная с 1960-х годов, сотрудничество с Советским Союзом, а затем и с Россией носило постоянный характер. Они получали деньги и поставляли газ. Даже в самые суровые времена холодной войны не было никаких проблем», — добавил он.

В том же интервью Шредер объяснил невозможность изоляции России. Он подчеркнул, что немецкой промышленности требуются российские ресурсы.