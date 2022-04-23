В Германии назвали способ смягчить удар при отказе от российского газа

Spiegel: ФРГ может смягчить последствия отказа от газа РФ с помощью сохранения своих АЭС

Сохранение трех оставшихся в Германии атомных электростанций может помочь Берлину смягчить последствия отказа от российского газа. Такое мнение высказал колумнист Spiegel Александр Нойбахер, его слова приводит РИА Новости.

Автор статьи отметил, что ранее власти ФРГ сообщили о планах избавиться от трех последних действующих атомных электростанций «Изар 2», «Неккарвестхайм 2» и «Эмсланд». По его мнению, в нынешней ситуации останавливать работу АЭС не стоит — журналист считает, что в этом случае страну можно будет сравнить с избавляющимся от последнего куска хлеба голодающим.

Нойбахер также назвал ошибкой решение отказаться от атомной энергетики после аварии на японской «Фукусиме». Он утверждает, что отказ от угля был бы намного полезнее для окружающей среды. Кроме того, колумнист подчеркивает, что уверенности в способности альтернативной энергетики справиться с нуждами граждан страны пока нет.