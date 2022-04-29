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Стало известно о поэтапном запрете российской нефти в Европе

The New York Times узнало о поэтапном введении эмбарго на российскую нефть в ЕС

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Изданию The New York Times стало известно о вероятном поэтапном запрете на импорт российской нефти в страны Евросоюза, который может вступить в силу уже в начале мая.

По данным источников американского СМИ, переговоры относительно возможного запрета проходили между членами ЕС в последние несколько дней. Ожидается, что они будут продолжены в выходные, 30 апреля и 1 мая, с тем чтобы подготовить окончательное решение к началу рабочей недели.

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Ранее европейские политики заявляли о намерении ввести «умное» эмбарго на российскую нефть, которое позволит не исключать поставки полностью. Суть предложений тогда не раскрывалась.

При этом большинство членов ЕС выступают против запрета на импорт российского газа, поскольку на него приходится около 40 процентов всех закупок региона и отключение поставок грозит серьезными трудностями для европейской промышленности.

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Платон Щукин
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