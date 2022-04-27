Германия назвала условия поддержки санкций против российской нефти

Bloomberg: Германия поддержит санкции против российской нефти, если они будут постепенными

Германия поддержит санкции, которые запретят поставки российской нефти в страны Европейского союза, если они будут вводиться постепенно. Об этом сообщили в Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС.

По информации агентства, немецкие власти постепенно смягчают позицию, касательно ограничений на поставки энергоносителей из России. Источники считают, что это свидетельствует о подготовке Берлина к сотрудничеству с альтернативными поставщиками нефти.

Собеседники Bloomberg рассказали, что Брюссель ведет работу над формированием шестого пакета антироссийских санкций.По их словам, консультации государств-членов объединения состоятся в ближайшие несколько дней. Они также предположили, что официальные положения рестрикций могут быть опубликованы уже на следующей неделе. Однако у членов ЕС нет единой позиции по поводу ограничений на поставки российской нефти.

Ранее стало известно, что Польша хочет помочь Германии отказаться от поставок нефти из России. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что накануне встретилась с министром экономики Германии Робертом Хабеком, который заявил о готовности ФРГ ввести санкции на российскую нефть.