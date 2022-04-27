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Польша захотела помочь Германии отказаться от российской нефти

Министр климата Польши Москва заявила о поддержке ФРГ в полном уходе от российской нефти

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Польша хочет помочь Германии отказаться от поставок нефти из России. Об этом в эфире Польского радио сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, передает РИА Новости.

Она заявила, что накануне встретилась с министром экономики Германии Робертом Хабеком, который заявил о готовности ФРГ ввести санкции на российскую нефть и поисках в Европе возможностей для диверсификации, независимости, альтернативных источников поставок и переработки топлива. «Мы начали анализ наших возможностей. Мы уточняем наши возможности», — отметила Москва.

Польский министр также подчеркнула, что Германия в отличие от Польши, которая получает различные виды нефти, сильно зависит от российского топлива. «Целью немецкой политики не была диверсификация поставок, поэтому немецкая инфраструктура в значительной степени, а особенно НПЗ в Шведт с большим участием “Роснефти” готов принимать только российскую нефть», — пояснила она. По ее словам, для того, чтобы проверить, удастся ли это сотрудничество, потребуется много технических и аналитических переговорах, однако Варшава готова выразить солидарность с Берлином и поддержать страну в полном уходе от российской нефти и энергоресурсов.

Ранее экономике Германии предрекли паралич при отказе от российского газа. С таким мнением выступил глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат ФРГ (DIHK) Мартин Ванслебен. Он объяснил, что ситуация на Украине привела к нарушению глобальных цепочек поставок и росту цен на энергоресусы.

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Варвара Кошечкина
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