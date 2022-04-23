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Экономике Германии предрекли паралич при отказе от российского газа

Глава DIHK Ванслебен заявил, что отказ от газа России ударит по ФРГ сильнее коронавируса

Фото: Pixabay

Глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат ФРГ (DIHK) Мартин Ванслебен в интервью изданию Deutschlandfunk заявил, что у страны нет оправданий для введения эмбарго на российские энергоносители. Его слова приводит РИА Новости.

Ванслебен заявил, что ситуация на Украине нарушила глобальные цепочки поставок, что привело к подорожанию всех товаров, а не только энергоресурсов. По его словам, Германия не может утвердить эмбарго на российские нефть и газ. Экономист уверен, что не следует сравнивать последствия введения этой меры с влиянием пандемии коронавируса на экономику страны, поскольку отказ от топлива ударит по ней сильнее.

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При отказе от энергоносителей России Ванслебен предрек экономике Германии паралич. Эксперт напомнил, что топливо применяют не только для отопления, но и на производствах, включая химическую сферу.

«Если химическая промышленность в Германии перестанет производить, то колеса в Европе в долгосрочной перспективе остановятся. <…> В нынешней ситуации эмбарго на газ стало бы катастрофой», — подчеркнул он.

Ранее Ванслебен предрек Германии худший со времен Второй мировой кризис. По его мнению, он может наступить из-за санкций против России и возможного отказа Берлина от российского газа

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Марина Совина
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