Экономике Германии предрекли паралич при отказе от российского газа

Глава DIHK Ванслебен заявил, что отказ от газа России ударит по ФРГ сильнее коронавируса

Глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат ФРГ (DIHK) Мартин Ванслебен в интервью изданию Deutschlandfunk заявил, что у страны нет оправданий для введения эмбарго на российские энергоносители. Его слова приводит РИА Новости.

Ванслебен заявил, что ситуация на Украине нарушила глобальные цепочки поставок, что привело к подорожанию всех товаров, а не только энергоресурсов. По его словам, Германия не может утвердить эмбарго на российские нефть и газ. Экономист уверен, что не следует сравнивать последствия введения этой меры с влиянием пандемии коронавируса на экономику страны, поскольку отказ от топлива ударит по ней сильнее.

При отказе от энергоносителей России Ванслебен предрек экономике Германии паралич. Эксперт напомнил, что топливо применяют не только для отопления, но и на производствах, включая химическую сферу.

«Если химическая промышленность в Германии перестанет производить, то колеса в Европе в долгосрочной перспективе остановятся. <…> В нынешней ситуации эмбарго на газ стало бы катастрофой», — подчеркнул он.

Ранее Ванслебен предрек Германии худший со времен Второй мировой кризис. По его мнению, он может наступить из-за санкций против России и возможного отказа Берлина от российского газа