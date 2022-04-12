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Германии предрекли худший кризис со времен Второй мировой

Глава DIHK Ванслебен предрек ФРГ худший со времен Второй мировой кризис без газа из России
Мартин Ванслебен

Мартин Ванслебен. Фото: M. Popow / Globallookpress.com

Управляющий Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Мартин Ванслебен предрек полную остановку немецкой экономики. В интервью изданию Das Erste он заявил, что это может произойти из-за антироссийских санкций и возможного отказа Берлина от российского газа, пишет РИА Новости.

«В данный момент мы приближаемся к реальной ситуации дефицита», — сказал экономист, отметив, что кризис может стать худшим со времен Второй мировой войны.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что в случае прекращения поставок из России запасы газа в Германии были бы исчерпаны до осени. При этом он подчеркнул, что говорит лишь гипотетически.

Об угрозе для страны на фоне отказа от российского газа ранее заявил и глава Bosch Стефан Хартунг. Он высказался против ухода от топлива из России, аргументировав это тем, что в противном случае страна может уничтожить «промышленную основу своего экономического могущества».

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Варвара Кошечкина
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