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Глава Bosch высказался против отказа Германии от российского газа

Глава Bosch Хартунг предрек ФРГ лишение экономического могущества при отказе от газа из РФ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Отказ ФРГ от российского газа приведет к остановке производства на заводах Bosch и грозит уничтожением экономического могущества Германии, заявил глава Bosch Стефан Хартунг в интервью газете Handelsblatt.

«Компания покрывает 20 процентов потребности в энергии за счет газа. Если Берлин откажется от российских энергоресурсов, то нарушатся цепочки поставок, и не только у Bosch», — сказал он. Хартунг высказался против отказа от голубого топлива из РФ, аргументировав это тем, что в противном случае страна может уничтожить «промышленную основу своего экономического могущества».

Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил в беседе с «Лентой.ру», что шансы Берлина и других членов Евросоюза в течение двух лет прекратить закупки российского газа маловероятны. По его словам, даже при переходе на возобновляемые источники энергии, к чему стремится ФРГ, стране понадобится резервный вариант.

7 апреля Европарламент принял резолюцию, призвав к полному отказу от российских энергоносителей. По мнению депутатов, ЕС необходимо предусмотреть четкую стратегию энергетической безопасности.

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Алина Гончарова
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