В ФРГ заявили об отсутствии ожидаемого эффекта от ограничений на нефть из России

Вице-канцлер Германии Хабек: ограничения на нефть из России не дали ожидаемого эффекта

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил об отсутствии ожидаемого эффекта от ограничений на нефть из России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN, передает ТАСС.

По его словам, введенное США эмбарго на нефть повысило цены на мировых рынках, так что Россия теперь получает больше денег, продавая меньше ресурсов. Вице-канцлер отметил, что это проблема и необходимо найти ее решение. Он подчеркнул, что в противном случае правая рука будет уничтожать то, что строит левая, и наоборот. Запрет на нефть пока не имеет такого эффекта, на который надеялись западные страны, добавил Хабек.

Помимо этого, вице-канцлер рассказал, что не следует рассчитывать на то, что экономические санкции приведут к урегулированию конфликта на Украине, так как Россия — большая страна с собственными ресурсами. В то же время он объяснил, что антироссийские санкции работают, но «на это нужно время».

Ранее Хабек в преддверии саммита лидеров ЕС рассказал, что в Евросоюзе наметился крах единства по вопросу санкций против России. Политик подчеркнул, что с началом боевых действий на Украине Европа выступала единым фронтом, выразив надежду на то, что такое же единство государства покажут на саммите.