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В Германии рассказали о «крахе единства» Евросоюза по санкциям против России

Министр экономики ФРГ Хабек заявил о крахе единства Евросоюза по санкциям против России

Фото: Shutterstock

В Евросоюзе наметился крах единства по вопросу санкций против России. Об этом рассказал министр экономики Германии Роберт Хабек в преддверии саммита лидеров ЕС, его слова приводит Reuters.

Политик подчеркнул, что с началом боевых действий на Украине Европа выступала единым фронтом. «Надеюсь, что так будет и на завтрашнем саммите. Но оно [единство] уже сейчас начинает рушиться», — заявил он.

Хабек призвал руководство ФРГ проявить солидарность с остальными членами объединения и не дать противоречиям внутри правящей коалиции сказаться на позициях страны в ходе саммита. Он напомнил, что Европа обладает невероятной экономической мощью. «И когда она едина, она может использовать эту силу», — подчеркнул министр.

Ранее депутаты бундестага от партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») направили в правительство страны обращение, в котором предупредили, что введение странами Европы эмбарго на российскую нефть приведет к значительным негативным последствиям для Германии. Согласно заявлению парламентариев, принятие ограничительных мер против России в первую очередь ударит по самим европейцам.

Мировая история санкций
Виктория Кондратьева
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