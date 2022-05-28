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В Германии предупредили о разрушительных последствиях санкций против Москвы

Депутаты ФРГ предрекли разрушительные последствия в случае отказа от энергоресурсов РФ

Фото: Christian Charisius / Reuters

Введение странами Европы эмбарго на российскую нефть приведет к значительным негативным последствиям для Германии. Об этом заявили депутаты бундестага от партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») в обращении к правительству страны, передает RT.

Согласно заявлению парламентариев, принятие ограничительных мер против России в первую очередь ударит по самим европейцам. Они отмечают, что последствия для бизнеса и граждан ФРГ не идут ни в какое сравнение с ожидаемым эффектом от санкций.

Помимо этого, депутаты предупредили, что нефтяное эмбарго может вынудить Москву прекратить поставки газа в Европу. Следствием данного шага станет дефицит газа с разрушительными для Германии последствиями, подчеркнули они.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Клаус Мюллер оценил уровень заполненности газохранилищ страны. По его словам, в данный момент уровень заполненности газохранилищ выше, чем на этот же период в предыдущие годы. В то же время глава регулятора ФРГ подчеркнул, что он «недостаточно хорош» на тот случай, если в краткосрочной перспективе страна будет получать меньше газа из России или вовсе этот импорт прекратится.

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Марина Совина
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