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В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ страны

Глава BNA ФРГ Мюллер назвал недостаточно хорошим уровень заполненности газохранилищ страны

Фото: Christian Charisius / Reuters

Глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Клаус Мюллер оценил уровень заполненности газохранилищ страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в данный момент уровень заполненности газохранилищ выше, чем на этот же период в предыдущие годы. В то же время глава регулятора ФРГ подчеркнул, что он «недостаточно хорош» на тот случай, если в краткосрочной перспективе страна будет получать меньше газа из России или вовсе этот импорт прекратится.

Мюллер также назвал хорошим промежуточным решением закупку Германией двух плавучих терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Он признал, что СПГ является более «грязным» с точки зрения защиты климата, однако добавил, что «всегда приходится выбирать между различными видами зла».

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил о возможности пережить зиму без российского газа. Он пояснил, что это возможно при условии значительной экономии энергии и при наличии полных газохранилищ.

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Ксения Назарова
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