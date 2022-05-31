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Экономика

В ЕС заявили о планах сократить импорт нефти из России на 90 процентов

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: ЕС к концу года сократит на 90% импорт нефти из России
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) фактически сократит на 90 процентов импорт нефти из России к концу 2022 года после достижения соглашения по эмбарго. Об этом она написала в своем Twitter.

Урсула фон дер Ляйен приветствовала договоренность Евросовета по нефтяным санкциям в отношении России.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран Европейского союза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. По его словам, эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти.

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Марина Совина
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