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Рогозин высмеял заявление главы ЕК о «вынужденной» покупке российской нефти

Рогозин высмеял заявление главы ЕК фон дер Ляйен о «вынужденной» покупке российской нефти

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высмеял заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что ЕС «вынужден» покупать российскую нефть, чтобы президент России Владимир Путин «не заработал ещё больше». Соответствующее заявление опубликовано в его Telegram-канале.

«Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы не смог на ней заработать ещё больше», — написал он.

Ранее глава ЕК выступила против немедленного запрета на российскую нефть, заявив, что Европейский союз (ЕС) не может ввести его немедленно. По словам фон дер Ляйен, если Брюссель сейчас введет эмбарго на нефть из РФ, российский президент, сможет перебросить на мировой рынок ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, получив за нее большую сумму.

«Если мы с сегодняшнего дня полностью откажемся от российской нефти, то он [Путин], вероятно, сможет продать ее на мировом рынке, где цены возрастут, и заработать больше», — сказала она.

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Марина Совина
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