В России ответили на согласование странами ЕС частичного эмбарго на нефть

Постпред Ульянов о частичном нефтяном эмбарго ЕС: Россия найдет других импортеров

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил на согласование странами Европейского союза (ЕС) шестого пакета антироссийский санкций, который предполагает частичное эмбарго на импорт российской нефти. Об этом он написал в своем Twitter в ответ на публикацию председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Дипломат отметил, что, как верно сказала глава ЕК, Россия найдет других импортеров своей нефти. При этом, по его словам, очень быстрая смена мышления указывает на то, что ЕС сейчас находится не в лучшей форме.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Европейского союза по результатам первого дня встречи в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Он рассказал, что эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти. Комментируя данную новость, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз фактически сократит на 90 процентов импорт нефти из России к концу 2022 года после достижения соглашения по эмбарго.

В то же время 24 мая глава Еврокомиссии выступила против немедленного запрета на российскую нефть, заявив, что Европейский союз не может ввести полный и немедленный запрет. По ее словам, если Брюссель введет эмбарго на нефть из России, российский лидер Владимир Путин, «вероятно, сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и получить за нее большую сумму». Она отметила, что Европа с течением времени полностью откажется от энергоносителей из России, но не пояснила, когда именно это произойдет.