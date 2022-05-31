Евросоюз отложил запрет на сырую нефть из России на полгода

Евросоюз на шесть месяцев отложил запрет на покупку сырой нефти из России

Евросоюз отложил на полгода запрет на покупку сырой нефти из России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии (ЕК).

Там уточнили, что введена отсрочка на шесть месяцев на ограничения по сырой нефти. Запрет на закупку нефтепродуктов также отложили, на восемь месяцев. Отмечается, что эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба», запреты коснутся поставок танкерами.

При этом дата вступления шестого пакета санкций в отношении России в силу, что станет началом отсчета отсрочки, пока неизвестна.

Ранее лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти.

При этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал невозможность запретить не входящим в сообщество государствам покупать нефть из России.

По подсчетам Bloomberg, Россия недополучит около 22 миллиардов долларов нефтяных доходов из-за эмбарго ЕС.

