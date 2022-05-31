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Евросоюз признал невозможность запрета торговли нефтью из России

Глава Евродипломатии Боррель надеется, что России придется продавать нефть со скидкой

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В Евросоюзе признали невозможность запретить не входящим в сообщество государствам покупать нефть из России. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters. Одновременно он выразил надежду, что РФ теперь придется продавать сырье с большой скидкой для поиска новых клиентов.

Боррель подчеркнул, что страны блока не смогут предотвратить продажу Россией своей нефти кому-то еще. «Но мы самый важный клиент России. Ей придется искать новых и, разумеется, снижать цены», — заметил глава Евродипломатии.

Brent от TradingView

Ранее стало известно, что страны ЕС смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций, куда вошел и частичный запрет на российскую нефть. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что запрет коснется двух третей объема импортируемой из России нефти.

При этом запрет не будет касаться поставок сырья по трубопроводам. Таким образом, импорт нефти в ЕС из России к концу года сократится примерно на 90 процентов. Германия и Польша также хотят отказаться от получения сырья по нефтепроводу, и, таким образом, источником российской нефти для ЕС останется только южная ветка трубопровода «Дружба», по которой идет 10 процентов объема поставляемой нефти.

На фоне новостей о согласовании шестого пакета санкций цены на нефть резко пошли вверх. Утром во вторник, 31 мая, эталонная Brent поднималась до 124,1 доллара за баррель, WTI стоила 119,38 доллара.

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Платон Щукин
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