Цены на нефть резко выросли

Цена нефть марки Brent поднялась выше $124 за баррель впервые с 9 марта

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE резко выросла утром 31 мая — в верхней точке она поднималась до 124,1 доллара за баррель, свидетельствуют данные площадки. Рост составил около 2 процентов по сравнению с вчерашнем уровнем на закрытии торгов.

Стоимость топлива достигла такой отметки впервые с 9 марта. К 10:35 по московскому времени цена нефти скорректировалась до 119,36 доллара за баррель (плюс 1,5 процента к цене закрытия).

Подорожание последовало за сообщениями о грядущем частичном запрете на импорт нефти из России в ЕС. Спустя почти месяц переговоров лидеры европейских стран наконец смогли утвердить шестой пакет санкций против России в связи с происходящим на Украине. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что запрет коснется двух третей объема импортируемой из России нефти.

При этом поступающая по трубопроводному транспорту в Европу нефть в шестой пакет санкций включена не будет. По данным Bloomberg, из-за новых санкций Россия может потерять до 22 миллиардов долларов нефтяных доходов в год.