Подсчитаны миллиардные потери России от нефтяного эмбарго

Bloomberg: Россия недополучит 22 миллиарда долларов из-за нефтяного эмбарго

Россия недополучит порядка 22 миллиардов долларов нефтяных доходов из-за эмбарго Евросоюза, потери страны подсчитало издание Bloomberg.

Из них 12 миллиардов страна может потерять из-за остановки поставок через северную ветку нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию. Однако Россия продолжит зарабатывать около шести миллиардов долларов на экспорте в Венгрию, Словакию и Чехию через южные ветки нефтепровода.

В прошлом году Россия экспортировала около 720 000 баррелей сырой нефти в день на европейские нефтеперерабатывающие заводы по своему основному трубопроводу в регион. Морские перевозки были 1,57 миллиона ​​баррелей в день.

31 мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран Европейского союза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти. Поступающая по трубопроводному транспорту в Европу нефть в шестой пакет санкций включена не будет.