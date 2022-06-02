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Названы варианты ответа России на поставки США ракетных систем на Украину

Политолог Козюлин допустил «карибский сценарий» из-за поставок США ракетных систем Киеву

Фото: Marine Corps / Cpl. Austin Fraley / Reuters

В ответ на поставки Соединенными Штатами ракетных систем на Украину Россия может прибегнуть к «карибскому сценарию» и поставить странам-союзницам вооружения, способную поразить территорию или военные объекты США. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

В качестве возможных получателей российских вооружений он назвал Латинскую Америку, в особенности Кубу и Венесуэлу. «В Сирию тоже могут быть поставлены вооружения, которые могут более серьезно угрожать американским базам в том же Ираке», — допустил политолог.

Козюлин также напомнил про заявление зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что Москва может нанести удары по «центрам принятия решений». По его словам, российская сторона располагает сведениями о том, что действиями Вооруженных сил Украины руководят иностранные военные: на практическом уровне наемники, а на стратегическом — более высокие западные военачальники. Именно они могут стать целью, причем не на территории стран НАТО, а на Украине.

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При этом специалист категорически исключил использование Россией ядерного оружия в качестве ответа на поставки Соединенными Штатами РЗСО на Украину. «У России есть четкая концепция, где сказано предельно ясно, что ядерное оружие может быть применено только в случае, если будет поставлено под угрозу само существование Российской Федерации. Наверно, до такого момента мы еще не дожили», — отметил он.

Ранее стало известно, что США поставят Украине РСЗО, в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Стоимость нового пакета военной помощи Киеву составит 700 миллионов долларов. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался обсуждать сценарии развития событий в случае применения Украиной американских РСЗО против России.

Валентина Шварцман
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