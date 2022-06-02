МИД России предупредил о подготовке США к будущим конфликтам

В МИД России заявили, что США создают альянсы для подготовки к будущим конфликтам

Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков рассказал журналистам, что США создают региональные союзы с определенной целью. Он пояснил, что таким образом они проводят подготовку к будущим конфликтам и предупредил, что Москва планирует оказывать этому противодействие, сообщает ТАСС.

«Сейчас на различных региональных уровнях США плетут альянсы, которые имеют ту же направленность, как и все, что происходит в мире. Создание системы глобального доминирования, AUKUS, американо-японский, американо-южнокорейский альянсы — все это региональные схемы для решения своих глобальных задач», — заявил дипломат.

Он отметил, что те страны, с которыми Вашингтон имеет союзнические отношения, своими действиями сами лишают себя независимости. Машков подчеркнул, что страны Евросоюза сделали все, чтобы разрушить свою собственную региональную безопасность, добавив, что действия США — это подготовка к потенциальным конфликтным ситуациям в будущем, в частности, с Китаем.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос о том, не противоречит ли проведение США киберопераций в отношении России заявлениям американского президента Джо Байдена о стремлении не вступать в прямую конфронтацию с Москвой. По ее словам, Вашингтон не воспринимает это подобным образом.