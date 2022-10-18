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21:33, 18 октября 2022Россия

Минобороны сообщило о планах безопасного вывоза мирного населения из Херсона

Суровикин: ВС России обеспечат безопасный выезд мирного населения из Херсона

Фото: Риа Новости Крым

Российская армия обеспечит своевременный выезд мирных жителей из Херсонской области. Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин, передает РИА Новости.

Он отметил, что первоочередной задачей Минобороны является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. «Поэтому, прежде всего, российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения», — объяснил генерал.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что всем жителям Херсонской области, которые захотят переехать в другой регион РФ, будут выдавать жилищные сертификаты.

14 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов призвал жителей выехать в другие российские регионы для обеспечения маневренности военных при «зачистке» территории от Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что эвакуации в регионе «нет и быть не может», отказавшись называть так просьбу о выезде жителей в другие субъекты России.

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Марина Совина
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