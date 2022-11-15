Зеленский отреагировал на падение ракет на территории Польши

Президент Украины Зеленский назвал падение ракет в Польше «существенной эскалацией»

Президент Украины Влалдимир Зеленский отреагировал на падение двух ракет на территории Польши. Видеообращение политика опубликовано в его Telegram-канале.

«Сегодня произошло и то, о чем мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше», — заявил украинский лидер. По его словам, чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех.

Зеленский также обратился в гражданам Польши и заявил, что Украина готова их поддержать. «Свободных людей террор не сломает! <...> Россия противопоставляет себя миру. Россия терроризирует и нас, и всех, до кого может дотянуться. Сделаем все, чтобы остановить ее!» — отметил политик.

Инцидент в Польше украинский лидер назвал существенной эскалацией и заявил, что надо действовать.

Накануне Минобороны России заявило, что ВС России не наносили никаких ударов по целям вблизи границы Польши и Украины. «Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека. На месте находится полиция, прокуратура и армия.

