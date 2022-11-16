Зеленский выразил уверенность в непричастности Украины к падению ракеты в Польше

Президент Зеленский заверил, что Украина непричастна к падению ракеты в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в непричастности республики к падению ракеты в Польше. Об этом он высказался во время беседы с журналистами, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар», — заверил глава государства.

Зеленский также призвал допустить украинскую сторону к месту трагедии и участию в расследовании. «Я уверен, что мы должны быть и будем (участвовать в расследовании — прим. «Ленты.ру») (...) Я хочу, чтобы мы были справедливыми, и если это было использование нашего ПВО, то я хочу эти доказательства», — добавил политик.

15 ноября президент Украины сообщил о падении якобы российских ракет на территории Польши. Он назвал случившееся существенной эскалацией и призвал действовать.

Позднее президент США Джо Байден заявил, что инцидент в Польше стал результатом работы украинской ПВО. Об этом же сообщил польский президент Анджей Дуда.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов при этом отметил, что власти республики не согласны с выводами Запада об украинском происхождении упавшей в Польше ракеты, и заявил о готовности передать имеющиеся у Киева «доказательства русского следа» в случившемся.