Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:13, 26 апреля 2024Бывший СССР

В Херсоне переименовали улицы Маяковского, Чайковского и Чехова

Глава ГВА Херсона Мрочко сообщил о переименовании 21 связанной с Россией улицы

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне местные власти переименовали связанные с Россией улицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.

Дерусификации в Херсоне подвергся 21 топоним. В частности, переименованы улицы Маяковского, Чайковского, Академика Павлова и переулок Чехова. Теперь они будут носить имена Владимира Примаченко, Андрея Орлова, Академика Глушкова и Николая Леонтовича соответственно.

22 апреля стало известно, что на Украине появятся Новый Париж и Шампань. Это следует из внесенного в Верховную Раду закона. В его рамках планируется переименовать из-за связи с Россией примерно 350 населенных пунктов.

Материалы по теме:
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022

Ранее также сообщалось, что в Херсоне улицу Кутузова переименовали в честь генерала Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) Романа Шухевича. Также городские власти решили отказаться от улиц имени Достоевского, Тургенева и Грибоедова.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      У арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей. Как на это отреагировали в Кремле?

      В Бельгии отказались следовать указу Путина об активах

      В Минздраве опровергли смерть мужчины из-за нехватки препарата от диабета

      Антикоррупционное бюро Украины провело обыски в Генштабе

      Названа причина рекордных ливней в Дубае

      «Роскосмос» скорректировал орбиту МКС

      Раскрыта сумма гонорара адвокатов замглавы Минобороны России

      Невеста показала дресс-код для гостей на свадьбе и вызвала споры в сети

      Путин высказался о значении Дня Победы

      Названа возможная дата снижения ключевой ставки ЦБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше