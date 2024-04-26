В Херсоне переименовали улицы Маяковского, Чайковского и Чехова

Глава ГВА Херсона Мрочко сообщил о переименовании 21 связанной с Россией улицы

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне местные власти переименовали связанные с Россией улицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.

Дерусификации в Херсоне подвергся 21 топоним. В частности, переименованы улицы Маяковского, Чайковского, Академика Павлова и переулок Чехова. Теперь они будут носить имена Владимира Примаченко, Андрея Орлова, Академика Глушкова и Николая Леонтовича соответственно.

22 апреля стало известно, что на Украине появятся Новый Париж и Шампань. Это следует из внесенного в Верховную Раду закона. В его рамках планируется переименовать из-за связи с Россией примерно 350 населенных пунктов.

Ранее также сообщалось, что в Херсоне улицу Кутузова переименовали в честь генерала Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) Романа Шухевича. Также городские власти решили отказаться от улиц имени Достоевского, Тургенева и Грибоедова.