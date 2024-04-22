На Украине появятся Новый Париж и Шампань

В Раду внесли законопроект о переименовании 300 топонимов из-за связи с Россией

На Украине появятся села Шампань, Новый Париж и Порт-Анненталь. Соответсвующий закон о переименовании более 300 топонимов из-за связи с Россией внесен в Верховную Раду, сообщает телеканал ТСН.

«[Верховная Рада] планирует переименовать более 300 населенных пунктов, названия которых содержат символику имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка. Об этом говорится в проекте постановления №11188», — говорится в публикации.

Как следует из законопроекта, всего переименованиями подвергнется 343 топонима.

Ранее Харьковская областная прокуратура возбудила в отношении жителя Харькова уголовное дело из-за публикации в социальных сетях герба СССР. Согласно пресс-релизу ведомства, мужчина называл Украину колонией и администрировал сообщество, где распространял коммунистическую символику.