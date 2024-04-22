На Украине в отношении жителя Харькова возбудили уголовное дело из-за герба СССР

В Харькове возбудили дело в отношении местного жителя из-за герба СССР

Харьковская областная прокуратура возбудила в отношении жителя Харькова уголовное дело по статье о распространении коммунистической символики из-за публикации в социальных сетях герба СССР. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ведомства.

«Подозреваемый — харьковчанин, еще в 2019 году создавший и администрировавший сообщество в социальной сети, где распространял коммунистическую символику. Следствием установлено, что мужчина публиковал сообщения, посвященные "дню рождения комсомола", утверждал, что Украина — колония», — говорится в публикации.

В прокуратуре добавили, что местному жителю заочно предъявлены обвинения по статьям 436-1 и 110 Уголовного кодекса Украины.

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