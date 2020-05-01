Президент США Дональд Трамп объяснил распространение коронавируса за пределами Китая на брифинге в Белом доме. Об этом пишет ТАСС.

Американский лидер не исключил, что Китай намеренно не стал препятствовать распространению коронавируса в мире. «Либо не смогли сделать это, либо же — попросту решили не делать этого», — сказал он.

Президент США указал, что Китай является продвинутой страной, у которой были все инструменты для предотвращения распространения инфекции. «Странно, что китайцы тогда прекратили рейсы в Китай, однако одновременно — разрешали рейсы из КНР», — отметил он.

Американский лидер также повторил мысль о том, что Пекин хотел бы победы бывшего вице-президента США Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году. «Ведь тогда они смогут делать с нашей страной все, что захотят», — добавил глава государства.

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Трамп неоднократно обвинял Пекин в сокрытии истинных масштабов вспышки коронавируса. Так, Китай заподозрили в занижении как общего числа случаев заражения, так и количества умерших от инфекции. Он также уличил КНР в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше. В конце апреля Трамп сообщил о том, что США намерены требовать компенсацию за ущерб от пандемии.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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