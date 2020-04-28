У вернувшихся из Москвы китайцев обнаружили коронавирус

Вернувшиеся из России в КНР китайцы оказались заражены коронавирусом SARS-CoV-2: инфекцию выявили у 25 человек. Об этом со ссылкой на власти провинции Шэньси сообщает РИА Новости.

«За период с 8:00 27 апреля по 8:00 28 апреля в провинции Шэньси выявили 20 новых ввозных случаев коронавирусной инфекции, а также пять бессимптомных носителей, все они граждане Китая, которые 26 апреля вылетели рейсом CA910 из Москвы в Пекин, а 27 апреля прибыли в международный аэропорт города Сиань», — заявили власти.

Сообщается, что Китай перенаправляет из Пекина в другие города все рейсы из-за границы: таким образом разгружаются аэропорты столицы. Пассажиров отправляют на медицинские тесты, а затем помещают на карантин под наблюдение. Так было и с пассажирами московского рейса Air China: все 148 человек, с которыми контактировали зараженные, теперь находятся на изоляции.

27 апреля стало известно, что по числу зараженных Россия обогнала Китай. В тот же день были обнародованы новые правила вывоза китайских граждан, по которым на борт рейсов Air China теперь будут пускать тех, кто получил отрицательный результат теста на коронавирус.

20 апреля сообщалось, что китайские власти забеспокоились из-за инфицированных, прибывающих из России: предполагается, что ввезенные случаи заражения могут спровоцировать новую вспышку болезни.

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