В Китае увидели угрозу из-за зараженных в России коронавирусом. Это может привести к повторной вспышке эпидемии, отмечает South China Morning Post.

Вице-губернатор провинции Хэйлунцзян (граничит с Россией) Ван Юнкан рассказал, что самой большой задачей для Китая стало предотвращение повторной вспышки заболеваний. В стране зафиксировано 1583 новых случаев заражения людей, прибывших из-за границы.

Газета отмечает, что китайские граждане, прибывшие из России, могут стать источниками повторного распространения инфекции. На это указал и посол страны в России Чжан Ханьхуэй. Он раскритиковал китайцев, которые уходят от ответственности и привозят коронавирус на родину.

«Они [китайские бизнесмены и граждане, прибывшие из России] наслаждаются плодами китайско-российского сотрудничества, но при этом способствуют ухудшению отношений. У них нет никаких понятий о морали», — подчеркнул он.

По последним данным, в России зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число зараженных в Московском регионе превысило 31 тысячу. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с Covid‑19, выздоровели 3446.

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