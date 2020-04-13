Китай усилит меры на границе из-за коронавируса в России

Китай усилит меры на границе в провинции Хэйлунцзян из-за опасности распространения коронавируса из России. Об этом пишет Bloomberg.
Представители провинции заявили, что начали круглосуточное патрулирование границы с Россией протяженностью около 3,2 тысяч километров. Сейчас граница «фактически закрыта», и в провинции активизируют меры по усилению безопасности.
В столице провинции Харбин для некоторых приезжающих срок карантина продлили до 28 дней. Bloomberg отмечает, что Китай и Россия уже договорились закрыть пограничный речной порт Суйфэньхэ.
Ранее директор инфекционного отделения больницы «Хуашань» в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун предсказал вторую волну коронавируса. Она придется на ноябрь 2020 года и будет значительно слабее.
По последним данным, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, умерли свыше 116 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения