Китай создал на границе с Россией огромную больницу для зараженных коронавирусом

В китайском городском уезде Суйфыньхэ, граничащем с Приморским краем России, создали новую больницу для зараженных коронавирусом, пишет Daily Mail.
Огромный госпиталь, рассчитанный на 580 коек, оборудовали в пустующем многоэтажном офисном здании. Работы начались 6 апреля и были выполнены за шесть дней. Больница уже готова к приему пациентов.
Власти уезда опасаются возникновения второй волны заражения коронавирусом из-за приезжающих в страну инфицированных лиц, в том числе граждан Китая, занимающихся бизнесом в России. Государственные китайские СМИ отмечают, что большинство приехавших в КНР зараженных прибыли именно из РФ. Наибольшую угрозу, по мнению властей, представляют бессимптомные носители коронавируса — таких в Суйфыньхэ оказалось более ста из почти тысячи тех, у кого подтвердили или заподозрили вирус.
Суйфыньхэ связывают тесные торговые отношения с Россией — уезд является первой китайской территорией, где разрешено свободное хождение российского рубля наравне с юанем.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения