В китайском городе у границы с Россией пожаловались на возвращающихся на родину

Жители города Суйфыньхэ в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, негативно высказались о тех, кто возвращается в страну во время пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 13 апреля, пишет Reuters.

«Мы думали, что наш маленький городок — это самое безопасное место», — пожаловался житель китайского города, говоря о приезде гостей из-за рубежа.

По данным агентства, число зараженных коронавирусом в КНР за последние 24 часа выросло до максимально высоких показателей впервые за полтора месяца — 108. 98 из них приехали из других государств. Половина таких инфицированных — это граждане Китая, которые вернулись из Дальневосточного федерального округа России. В стране из-за роста числа завезенных случаев может начаться вторая волна заражения COVID-19, отмечает Reuters.

По словам местных жителей, даже если граждане очень хотят вернуться на родину, им не стоит этого делать, пока страна не восстановилась от эпидемии коронавируса.

Ранее глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун предсказал начало второй волны эпидемии в мире в ноябре 2020 года. Он отметил, что она может оказаться значительно слабее первой.

По состоянию на 13 апреля число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Китае составило около 82 тысяч, 77 тысяч из зараженных излечились.

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