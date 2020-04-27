Китай отказался вывозить из России заразившихся коронавирусом китайцев

Китайская государственная авиакомпания Air China откажется вывозить рейсом Москва — Пекин заразившихся коронавирусом китайцев: на борт будут пускать только пассажиров с отрицательным результатом теста на SARS-CoV-2. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте англоязычного китайского издания Global Times.

Отмечается, что тест при этом должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до вылета. Такая политика авиакомпании вступит в силу с мая этого года. Речь идет только о гражданах КНР: иностранцам запрещено въезжать в Китай уже с конца марта.

Ранее 27 апреля стало известно, что по числу зараженных Россия обогнала Китай.

20 апреля сообщалось, что китайские власти забеспокоились из-за инфицированных, прибывающих из России: предполагается, что ввезенные случаи заражения могут спровоцировать новую вспышку болезни.

По данным на 27 апреля, в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения в 85 регионах, общее число инфицированных по всей стране составляет 87 147. За последние сутки зафиксировано 50 летальных исходов, полностью выздоровели 579 человек. За весь период зарегистрировано 794 смерти, 7346 человек вылечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!