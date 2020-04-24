В России предложили ввести мультивизы после пандемии коронавируса

Ростуризм предложил ввести в России мультивизы для иностранцев после спада пандемии коронавируса. Об этом принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК рассказал источник на туристическом рынке.

Известно, что с соответствующей инициативой ведомство в начале апреля обратилось к министру иностранных дел Сергею Лаврову. Предполагается, что такие меры могут быть приняты в рамках нефинансовой поддержки въездного туризма.

В Ростуризме подтвердили, что обсуждают с МИД и другими ведомствами «большой блок вопросов по упрощению визового режима». В частности, речь идет о введении классических туристических виз «с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет» с длительностью оформления до трех рабочих дней.

При этом в ведомстве подчеркнули, что введенные из-за пандемии ограничения, в том числе временное закрытие границ и приостановка авиаперевозок, приводят к «колоссальным убыткам для экономики» как минимум в 300 миллиардов рублей за квартал.

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Россия является одной из стран с наиболее жесткими визовыми требованиями — в 2019 году она была на 123-м месте из 140 стран по уровню международной открытости в рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма и путешествий по версии экспертов Всемирного экономического форума. В настоящее время иностранцы для туристической поездки в Россию могут получить только однократную или двукратную визу со сроком действия до 30 дней.

14 апреля сообщалось, что страны Шенгенской зоны могут ввести новые требования для получения визы. Существует вероятность, что государства будут просить туристов сделать тест на коронавирус непосредственно перед поездкой, чтобы убедиться в том, что они здоровы и не представляют угрозы для окружающих.

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